Wostok-Station in der Antarktis : Wärme-Rekord am kältesten Ort der Welt – minus 17,7 statt minus 89 Grad

Fachleute sind in Aufregung: An der Wostok-Station nahe des Südpols wurde am Freitag die wärmste je gemessene Temperatur registriert – 15 Grad mehr als die bisherige Höchstmarke.

1 / 4 Die russische Wostok-Station im Jahr 2001. Wikipedia/ Todd Sowers Russische Forscher posieren in der Nähe eines Bohrlochs, das zum 14 Millionen Jahre unberührten Wostok-See unter dem Eis führt. REUTERS Die derzeitigen Temperaturen in weiten Teilen der Ostantarktis liegen laut Schätzungen um bis zu 50 Grad zu hoch. REUTERS

Darum gehts Die Ostantarktis wird von einer beispiellosen «Hitzewelle» heimgesucht – am kältesten Ort der Welt war es am Freitag 35 Grad zu warm.

Die Durchschnittstemperatur liegt sonst im März bei minus 53 Grad.

Verantwortlich ist ein «Hitzedom» mit feuchter Luft über der Region.

Die russische Wostok-Forschungsstation in der Antarktis, die rund 1300 Kilometer vom Südpol entfernt ist, gilt als der kälteste Ort der Welt: Mit 89,2 Grad unter dem Nullpunkt wurde dort am 21. Juli 1983 der bisherige weltweite Kälterekord registriert. Die durchschnittliche Höchsttemperatur im März lag dort bisher bei rund minus 53 Grad.

Das wird sich höchstwahrscheinlich ändern: Wie die «Washington Post» berichtet, wurden dort am Freitag Temperaturen gemessen, die laut Forscher Stefano di Battista bislang als «unmöglich» und «undenkbar» galten: «Die antarktische Klimaforschung wurde neu geschrieben.» Denn mit «nur» 17,7 Grad unter null wurde am Freitag die bisher wärmste Temperatur an diesem Ort registriert – 15 Grad wärmer als die bisherige Höchstmarke für den März. Dies während einer Zeit, in der lokal Herbst herrscht und die Region laut dem «Spiegel» täglich 25 Minuten Sonnenlicht verliert.

Bis zu 50 Grad zu warm

Laut Jonathan Wille, Forscher für polare Meteorologie an der Universität Grenoble, bewegen sich die Temperaturen seit drei Tagen um rund 40 Grad höher als üblich. «In rund 65 Jahren wurden zwischen März und Oktober nie Temperaturen höher als minus 30 Grad registriert», sagt di Battista. Laut Computersimulationen und Beobachtungen könnten in weiten Teilen der Antarktis sogar um 50 Grad höhere Temperaturen als üblich herrschen – eine echte Hitzewelle für die Region.

Wie stark sich die aktuelle Wärme in der Antarktis auf die globale Erwärmung zurückführen lässt, ist noch nicht klar. Sicher ist, dass die steigenden Temperaturen weltweit solche Phänomene ermöglichen. Laut Wille zieht ein «extremer atmosphärischer Fluss» mit Wasserdampf in der Luft über die Region, die wegen eines Hochdruckgebiets einen «Hitzedom» geschaffen hat.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!