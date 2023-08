Minen, überall – das zeigen Wärmebildkameras von der Front

«Fünf Minen/Quadratmeter»: Das Video lässt an die Aussage des ukrainischen Verteidigungsministers denken.

In manchen Frontabschnitten liegen pro Quadratmeter fünf Minen , sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexji Resnikow unlängst. Manche 20-Minuten-Kommentarschreibenden bezweifelten diese Angaben. Dennoch sind sie alles andere als übertrieben. Das macht ein Video des ukrainischen Militärs aus Robotyne im Oblast Saporischschjia deutlich, das CNN ausstrahlte.

Russland streut Minen maschinell aus

Sie zeigen die Minen als weisse Punkte auf den Screens der Drohnenpiloten an – es erscheint ein Bild, das einen unweigerlich an die Aussage des ukrainischen Verteidigungsministers denken lässt. Mit speziellen Sprengladungen werden die Minen ausgelöst und den ukrainischen Einheiten etwas Bewegungsraum verschafft.

Russland nutzt Minen und Sprengsätze als Element in seiner Verteidigung – und setzt diese entsprechend: Minen werden von Hand, aber auch von Flugzeugen, Raketen und Artillerie verstreut. Dabei richten sich neuartige Minen wie die Antipersonenmine POM-3 nach der Landung mit kleinen mechanischen «Blütenblättern» von selbst auf. Sie muss nicht berührt werden, um zu detonieren, sondern reagiert auf kleine Erschütterungen. Sicher kann sie nur aus der Ferne deaktiviert werden.

Golfkrieg: Zehntausende von Minen pro Minenfeld

In der Ukraine befinden sich die meisten Minenfelder entlang der sogenannten Kontaktlinie, die vom Osten in den Süden an der Schwarzmeerküste verläuft. «Die Linie ist Tausende von Kilometern lang, und die Anzahl der Minenfelder entlang dieser Linie ist nicht bekannt», sagt Mark Hiznay, stellvertretender Waffendirektor bei Human Rights Watch, der Nachrichtenagentur Reuters.