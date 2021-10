Vorstoss in Zug – Wärmebildsensoren sollen Velos und Fussgängern in Zug mehr Grün geben

Im Kanton Basel-Stadt wurden bereits in einem Pilotprojekt Ampeln mit Wärmebildsensoren getestet.

Im Kanton Zug sollen Ampeln für die Bedürfnisse des Velo- und Fussverkehrs optimiert werden, fordern Kantonsratsmitglieder der Alternativen – die Grünen (ALG). «Hierzu sollen, wo möglich und sinnvoll, auch neue Methoden zur automatischen Erfassung des Fuss- und Veloverkehrs genutzt werden», heisst es in einem Vorstoss. Gemeint damit sind etwa Wärmebildsensoren. «Die Wärmebildsensoren haben die Möglichkeit, Velofahrende als solche zu erkennen. Diese Möglichkeit könnte beispielsweise genutzt werden, um die Ampeln für diese Verkehrsteilnehmer schneller umzuschalten», sagt Kantonsrat Luzian Franzini (ALG) gegenüber «Zentralplus» .

Die Sensoren können auch für Fussgängerinnen und Fussgänger eingesetzt werden. So erkennen die Sensoren auch Personen, schon bevor diese an der Ampel ankommen. Das Drücken auf den Ampelknopf erübrigt sich damit. Im Kanton Basel-Stadt wurde eine solche Ampelsteuerung in einem Pilotprojekt getestet. «Als Fussgängerin oder Fussgänger hatte man nur noch eine Wartezeit von rund zwei Sekunden, weil man von der Ampel früher erkennt wird», sagt Franzini auf Anfrage.