Wärmeperiode: So warm war es anfangs September noch nie

Es war auch ausserordentlich sonnig. In der ersten Dekade des Monats erreichte die Sonnenscheindauer in der Schweiz bereits 50 bis 70 Prozent der Monatsnorm 1991 bis 2020.

Vier Hitzetage in Genf

Aber das ist noch nicht alles, denn seit dem 1. September steht der Monat im Sommermodus. An einigen Stationen gab es seit Freitag Hitzetage mit 30 Grad und mehr. Mi 31,9 Grad wurde in Leibstadt AG der höchste Wert erreicht, wie SRF Meteo twittert.

Dass es im September zehn Tage in Folge so warm ist, komme nicht häufig vor, schreibt MeteoSchweiz. In der Höhe, aber auch an vielen Stationen in den Niederungen, war es für diesen Monat die wärmste 10-Tagesperiode seit Messbeginn.