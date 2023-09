Schaffhauser Grüne schiesst scharf gegen Waffen-Lobby

Präsident von Pro Tell ist SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor. Er wandte sich an Grünen-Präsident Balthasar Glättli und bat um Erklärung.

Diese hat auf ein Werbemail von Pro Tell geantwortet, der Absender solle seine Waffe am besten gegen sich selber richten.

Offenbar waren auch Empfänger im Adressatenkreis, die von einer Mitgliedschaft Lichtjahre entfernt sind. So antwortete die Schaffhauserin Y.S. (Name der Redaktion bekannt): «Am besten richten Sie Ihre Waffe – freiheitlich – auch gegen sich selber!»

«Lieber Balthasar, wie sollen wir das verstehen?»

Daraufhin wandte sich der Präsident von Pro Tell, SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor, an seinen Ratskollegen, den Grünen-Präsidenten und Nationalrat Balthasar Glättli . Denn Y.S. ist Grüne-Mitglied und engagierte sich bis vor kurzem bei den Grünen Schaffhausen.

Von Glättli habe sich Pro Tell eine Reaktion im Sinne einer Distanzierung erhofft. «Es gibt ja unterschiedliche Standpunkte in einer Partei. Man könnte das erklären und sich entschuldigen. Aber jetzt steht das so im Raum, wir beissen auf Granit.»

Verweis auf Suizid-Statistik

Der Besitz einer Waffe habe ausserdem wenig mit Freiheit zu tun, wie dies der Verein Pro Tell propagiere. Sie habe in ihrer Jugendzeit mitbekommen, wie der Nachbar mit einer Waffe Suizid begangen habe, sagt Y.S. Dennoch: «Ich habe das so in der Hitze des Gefechts geschrieben. Ich würde es vielleicht jetzt nicht mehr so formulieren.»