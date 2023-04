Pentagon-Leaks: Waffen und Gewaltfantasien – Nationalgardist soll in Haft bleiben

Getty Images via AFP

…heisst es in einem vor einer Gerichtsanhörung am Donnerstag vorgelegten Dokument der Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft von Massachusetts will den jungen Nationalgardisten bis zum Prozessbeginn in Haft sehen.

Diese Angaben werfen neue Fragen darüber auf, warum Teixeira eine so hohe Sicherheitsfreigabe und Zugang zu einigen der geheimsten Geheimnisse der Nation hatte.

Im 2018 wurde er wegen «Äusserungen zu Waffen, einschliesslich Molotow-Cocktails, Schusswaffen an der Schule und rassistischen Drohungen» von seiner Schule suspendiert.

Jack Teixeira, der 21-jährige Nationalgardist, der für eine der folgenschwersten Veröffentlichungen geheimer US-Dokumente der vergangenen Jahre verantwortlich ist, soll in Haft bleiben.

Der 21-jährige Jack Teixeira habe im November auf Onlineplattformen geschrieben, er wolle «einen Haufen Menschen töten», heisst es in einem vor einer Gerichtsanhörung am Donnerstag vorgelegten Dokument der Staatsanwaltschaft. Der IT-Spezialist der Luft-Nationalgarde wollte demnach nach eigenen Worten «die Willensschwachen abschlachten». Er habe sich ausserdem erkundigt, welches Gewehr sich gut in einem SUV sitzend bedienen lasse, und Online-Recherchen zu tödlichen Schusswaffenangriffen vorgenommen, erklärte die Staatsanwaltschaft.