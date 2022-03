Grenzübergang St. Margrethen  - Waffen und Munition in Wohnwagen sichergestellt 

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) kontrollierten am 24. März bei der Ausreise in St. Margrethen einen in der Schweiz immatrikulierten Wohnwagen, der an einem Lieferwagen angehängt war. «Die Kontrolle fand im Zusammenhang mit einer Routinekontrolle statt», sagt Simon Erny, Mediensprecher des BAZG, gegenüber 20 Minuten. Dabei stiessen sie auf einen Gasdruckrevolver, eine RAK-Pistole der Schweizer Armee sowie den Kolben einer unbekannten Waffe.