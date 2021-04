«Ich habe einen langen Atem» : Waffensammler will Kanone im Garten – Anwohner wehren sich

Sechs Einsprachen gingen gegen das aussergewöhnliche Baugesuch eines Waffensammlers. Er möchte sich eine funktionsfähige Kanone in den Garten stellen. Das Vorhaben sorgt in Günsberg SO für heftige Diskussionen.