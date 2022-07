Dänemark : Wagen von Achterbahn bricht ab – 14-Jährige kommt ums Leben

Im dänischen Aarhus ist es zu einem tragischen Unfall in einem Vergnügungspark gekommen. Dabei verlor ein Mädchen sein Leben, ein 13-jähriger Junge wurde verletzt.

In diesem Freizeitpark in Aarhus ist der Unfall passiert.

Bei einem schweren Unfall in einer Achterbahn eines Vergnügungsparks in der dänischen Grossstadt Aarhus ist ein Mädchen ums Leben gekommen. Die 14-Jährige stammte aus der Hauptstadt Kopenhagen, wie die zuständige Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 13-jähriger Junge sei bei dem Unglück verletzt worden.