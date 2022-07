Sumiswald BE : Scheune in Vollbrand – 75 Feuerwehrleute im Einsatz

In Weier im Emmental ist am Donnerstagmorgen eine Scheune komplett niedergebrannt. Ein angrenzendes Bauernhaus wurde durch das Feuer angesengt.

An der unteren Tanne in Weier im Emmental (Gemeinde Sumiswald) ist am frühen Donnerstagmorgen eine Scheune in Brand geraten. Sie stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Die rund 75 Feuerwehrleute konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Bauernhaus konnte verhindert werden, eine Gebäudeseite wurde durch das Feuer jedoch angesengt. Der Wagenschopf brannte komplett nieder.