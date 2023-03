Zugunglück in Griechenland fordert Todesopfer

Zugunglück in Griechenland : Viele Todesopfer – zwei Züge prallen ineinander, Waggons fangen Feuer

Mindestens 26 Menschen sind beim Zusammenstoss eines Güterzugs mit einem Personenzug in der Nacht zum Mittwoch in Mittelgriechenland ums Leben gekommen. Dies sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Rundfunk (ERT). 85 Menschen wurden verletzt. «Die Suche dauert an», sagte der Feuerwehrsprecher weiter. Zahlreiche Krankenhäuser wurden in Alarmbereitschaft versetzt. An Bord der Züge sollen 350 Reisende und 20 Eisenbahner gewesen sein, hiess es.