Super Puma fliegt über Neuhausen am Rheinfall

Am Mittwochmorgen flog ein Super Puma über Neuhausen am Rheinfall.

Mehrere News-Scouts beobachteten am Mittwochmorgen einen Super Puma, der rund 45 Minuten lang über Neuhausen am Rheinfall flog und mit speziellen Flugmanövern auffiel. Ein Video zeigt, wie ein Helikopter einen Looping fliegt. «Es war sehr beeindruckend, wie er da senkrecht hoch- und runterging und dazu noch Schrauben machte», so ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. «Es war sehr eindrücklich und laut.»