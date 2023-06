Wagner-Aufstand: War das der Anfang von Putins Ende? 

Am Samstag überschlugen sich in Russland die Ereignisse, das Land stand am Rande eines Bürgerkriegs. Als die Söldnertruppen kurz vor Moskau stehen, pfeift ihr Chef sie zurück. Was war passiert? Wie geht es jetzt weiter? Und wie steht es wirklich um Russland unter Putin? Alexander Dubowy ordnet ein.