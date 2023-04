Wagner-Chef Prigoschin erklärt Einnahme von Bachmut

In diesem am Montag veröffentlichten Telegram-Video verkündet Wagner-Chef Prigoschin die Eroberung Bachmuts.

Der Wagner-Chef Prigoschin hat am Montag in einem Video erklärt, Bachmut «im rechtlichen Sinne» erobert zu haben.

In dem Telegram-Video ist zu sehen, wie der Wagner-Chef eine russische Flagge mit der Aufschrift «Zu Ehren des russischen Militärbloggers Wladlen Tatarski» hält, der am Sonntag bei einem Bombenanschlag in einem Café in St. Petersburg getötet wurde.