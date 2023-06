Rostow am Dom: Söldnergruppe Wagner startet Putschversuch

1 / 4 Wagner-Kämpfer sind in die russische Stadt Rostow am Don einmarschiert. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA In den russischen sozialen Netzwerken gab es zunächst keine Anzeichen, dass Wagner-Truppen tatsächlich Rostow eingenommen haben. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA Wagner-Chef Prigoschin hat nach eigenen Angaben 25’000 Soldaten unter seinem Kommando. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Darum gehts Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat eine bewaffnete Rebellion gegen das Kreml-Regime gestartet.

25’000 Soldaten sollen unter dem Kommando Prigoschins stehen.

Experten räumten dem Wagner-Aufstand geringe Chancen ein, die Konfrontation zu gewinnen.

Nach dem Aufruf des Chefs der russischen Söldnertruppe Wagner, des Millionärs Jewgeni Prigoschin, zum Sturz von Verteidigungsminister Sergei Schoigu erhöht Moskau die Sicherheitsvorkehrungen. Schwere Militärlastwagen und gepanzerte Fahrzeuge wurden am frühen Samstag in mehreren Teilen des Moskauer Zentrums gesichtet. Vor dem Hauptgebäude des Verteidigungsministeriums waren Soldaten mit Sturmgewehren postiert. Der Bereich um die Präsidialverwaltung in der Nähe des Roten Platzes wurde abgesperrt, wodurch der Verkehr zum Erliegen kam.

Prigoschin behauptete am frühen Samstag, seine Truppen seien von der Ukraine aus in die russische Stadt Rostow am Don vorgedrungen. Die Wagner-Soldaten seien an den Kontrollpunkten auf junge Wehrpflichtige getroffen, die keinen Widerstand geleistet hätten. Seine Streitkräfte kämpften «nicht gegen Kinder», fügte er hinzu. «Aber wir werden jeden vernichten, der sich uns in den Weg stellt», sagte er. «Wir rücken vor und werden bis zum Ende kämpfen.» In Rostow befindet sich das russische Militärhauptquartier für die südliche Region, dort werden auch die Kämpfe in der Ukraine überwacht.

Wagner-Söldner umstellen das Gebäude des russischen Verteidigungsministeriums in Rostow am Don. Twitter/20 Minuten

Unübersichtliche Lage nach Putschversuch

In den russischen sozialen Netzwerken gab es zunächst keine Anzeichen, dass Wagner-Truppen tatsächlich Rostow eingenommen haben. Videos zeigten schwere Lastwagen, die die Zufahrtsstrassen zur Stadt blockierten. Lange Konvois von Lastwagen der Nationalgarde waren ausserhalb der Stadt zu sehen, gepanzerte Fahrzeuge fuhren durch die Strassen.

Prigoschin behauptete ebenfalls, dass der Chef des Generalstabs, General Valery Gerasimow, Kampfflugzeuge losgeschickt habe, um Wagner-Konvois anzugreifen, die neben normalen Fahrzeugen gefahren seien. Prigoschin gab an, seine Streitkräfte hätten einen russischen Militärhelikopter abgeschossen. Dafür gab es keine unabhängige Bestätigung.

25’000 Soldaten

Prigoschin hat nach eigenen Angaben 25’000 Soldaten unter seinem Kommando. Der 62-Jährige hatte am Freitag zu einer Rebellion aufgerufen. Er warf Schoigu vor, direkt für einen Raketenangriff auf Wagner-Feldlager verantwortlich zu sein, bei dem «eine grosse Zahl unserer Kameraden getötet» worden sei. Prigoschin behauptete, dass Schoigu persönlich zum russischen Militärhauptquartier in Rostow am Don gefahren sei, um den Angriff auf Wagner zu leiten, und dann «feige» geflohen sei. «Dieser Abschaum wird gestoppt werden», sagte er in Bezug auf Schoigu.

Prigoschin zufolge sind Wagner-Kämpfer zu einem Einsatz gegen die für den Angriff verantwortlichen Befehlshaber ausgerückt. Er forderte die Armee auf, keinen Widerstand zu leisten. «Wir werden diejenigen, die versuchen, sich uns zu widersetzen, als Bedrohung betrachten und sie sofort vernichten», kündigte Prigoschin an. Jeder Kontrollpunkt, der sich widersetze, werde unter Feuer genommen. Angreifende Flugzeuge würden abgeschossen. «Dies ist kein Militärputsch», so Prigoschin, «sondern ein Marsch der Gerechtigkeit.»

«Das Böse, das die militärische Führung des Landes im Sinn hat, muss gestoppt werden», sagte Prigoschin in einer aufgezeichneten Erklärung. Seine Truppe sei nicht darauf aus, Putin herauszufordern. «Wir werden mit denen, die russische Soldaten vernichten, aufräumen und dann an die Front zurückkehren», versicherte er. «Die Gerechtigkeit in den Streitkräften wird wiederhergestellt werden, und dann wird die Gerechtigkeit in ganz Russland wiederhergestellt werden.»

«Das Ende von Prigoschin und Wagner steht unmittelbar bevor»

Im Machtkampf mit dem Verteidigungsminister hatte er die russische Militärführung seit Monaten immer wieder mit wüsten Beschimpfungen bombardiert – inmitten des Krieges in der Ukraine. Nun scheint Jewgeni Prigoschin einen Schritt zu weit gegangen zu sein. Die oberste Anti-Terror-Organisation Russlands leitete eine strafrechtliche Untersuchung gegen ihn ein. Der Vorwurf: Er habe einen «bewaffneten Aufstand» angezettelt.

Experten räumten dem Wagner-Aufstand geringe Chancen ein, die Konfrontation zu gewinnen. Die politische Analystin Tatjana Stanowaja sagte voraus, dies sei das Ende von Prigoschin. «Jetzt, wo der Staat aktiv geworden ist, gibt es kein Zurück mehr», twitterte sie. «Das Ende von Prigoschin und Wagner steht unmittelbar bevor. Die einzige Möglichkeit ist jetzt die absolute Auslöschung, wobei der Grad des Widerstands der Wagner-Gruppe die einzige Variable ist.»

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.