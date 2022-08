Ukraine-Krieg: Wagner-Hauptquartier zerstört – ein Foto verriet ihren Aufenthaltsort

Die Stadt Popasna, in der der Angriff durchgeführt wurde, liegt in der Region Luhansk.

In der Stadt Popasna in der Region Luhansk hat das ukrainische Militär einen Artillerie-Angriff verübt.

Journalist postete versehentlich das Strassenschild

Wie die ukrainische Tageszeitung «Ukrainska Pravda» berichtete, hatte der Kreml-treue Journalist Sergej Sreda am 8. August auf Telegram ein Bild gepostet, auf dem er mit Soldaten der Wagner-Gruppe posierte. Dazu schrieb der Kriegsjournalist, die Wagner-Soldaten hätten ihn «wie eine Familie» empfangen und «lustige Geschichten erzählt», berichtet die « DailyMail ».

Woran er nicht dachte: Auf dem Bild war auch das Strassenschild zu sehen: «Mironowskaja 12» in Popasna. So erfuhr das ukrainische Militär den Aufenthaltsort der Gruppe und konnte den Artillerie-Angriff mit einer Himars-Rakete vorbereiten. Gemäss «DailyMail» könnte bei dem Angriff auch Jewgeni Prigoschin getötet worden sein, ein einflussreicher russischer Oligarch mit engen finanziellen Verbindungen zur Wagner-Gruppe. der auch als «Putins Koch» bekannt ist. Weder die Ukraine noch Russland bestätigten jedoch bisher, dass er sich zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Hauptquartier aufhielt.