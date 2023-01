Wagner-Kommandant Andrei Medwedew nach Norwegen geflüchtet

Am vergangenen Freitag wurde in Nordnorwegen nahe der russischen Grenze eine Person mit Verdacht auf illegale Einreise festgenommen. Er wurde von seinem norwegischen Anwalt als Andrei Medwedew identifiziert und war früher Kommandant von russischen Wagner-Truppen . Medwedew war in den vergangenen drei Monaten in Russland auf der Flucht gewesen und hoffte nun, in Norwegen Asyl zu finden, wie die russische Menschenrechtsgruppe Gulagu.net berichtet.