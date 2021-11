Ballon d'Or: «Skandal» – Fussball-Fans schäumen nach Messi-Sieg vor Wut

Der Pole kam mit seiner Frau Anna an die Show in Paris.

Robert Lewandowski schaute im feinen dunkelblauen Smoking ein wenig enttäuscht drein, als der Name seines Sitznachbarn Lionel Messi erklang. Bei der Zeremonie des so begehrten Ballon d’Or im Théâtre du Châtelet stand der Bundesliga-Torschützenkönig im Schatten des argentinischen Superstars. Nicht Lewandowski, sondern der mit einem glitzernden Anzug aufgelaufene Messi wurde am Montag in Paris – mal wieder – als bester Fussballer ausgezeichnet. Mal wieder, weil es für den Argentinier der siebte Triumph war.

Ein anderer meinte: «Wie lächerlich ist das bitte? Der FCB ist echt das Letzte für mich, aber es hätte NUR Lewandowski gewinnen müssen. Diese Wahl ist ein Skandal.» Jemand anders schrieb: «Alle in den Top 10 waren besser als Messi. Es gibt keinen, der zur Zeit an Lewandowski ran kommt. Einfach nur lächerlich diese Show.» Oder: «Die Moral von der Geschichte, liebe Kinder: Egal wie gut du bist, solange du nicht der Favorit der Lehrer bist, wirst du nicht gewinnen.»

«Er wird auch im nächsten Jahr wieder ein Kandidat sein»

«Neben seiner Ehrung zum Stürmer des Jahres hätte Lewandowski den Ballon d’Or genauso verdient gehabt, weil er seit Jahren jeden Tag absolut Herausragendes leistet», so Kahn. Und: «Auch ohne den Goldenen Ball ist Lewy im Olymp der Grössten des Weltfussballs längst angekommen. Ich bin gespannt, welche Rekorde er mit unserem Club in der Zukunft noch aufstellen wird. Er wird auch im nächsten Jahr wieder ein Kandidat sein.»

Messi denkt an Lewandowski

Und Messi? Der argentinische Superstar dachte in seiner Siegesrede an den Polen. Der 34-Jährige sagte: «Es ist eine Ehre, hier mit dir heute Abend zu sein. Du hast Rekorde gebrochen und hättest es auch verdient gehabt, weil du ein unglaubliches Jahr gespielt hast. Du verdienst deinen Ballon d´Or.» Über seinen Preis freute er sich: «Es ist unglaublich hierher zurückzukehren. Vielen Dank an alle Mitspieler in Barcelona und Paris und natürlich auch an meine Mitstreiter in der argentinischen Nationalmannschaft.»