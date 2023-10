Wahlen  2023 : Ist das «Gender-Monster» antisemitisch? – SVP in der Kritik 

Die Präsidentin des Initiativkomitees, Sarah Regez , bestreitet diesen Vorwurf vehement. Die Regenbogen-Armbinde sei eine Anlehnung an die Fussball-WM in Katar , wo sich die Spieler durch das Tragen der Armbinde solidarisch zeigten.

Initiantin Sarah Regez weist den Vorwurf zurück. Die Armbinde sei eine Anlehnung an die One-Love-Armbinden an der Fussball-WM in Katar.

Im Kanton Baselland haben Mitglieder der SVP eine «Kinderschutzinitiative» lanciert, die die Gendersprache in der Schule verbieten will.

Am Donnerstag lancierten Mitglieder der Baselbieter SVP eine «Kinderschutzinitiative». Den Initianten um Nationalratskandidatin Sarah Regez geht es aber nicht um Gewalt oder Kindsmisshandlung, sondern um Gendersprache. Diese will die kantonale Volksinitiative an den Baselbieter Volksschulen verbieten. Konkret will sie das «Gender-Monster stoppen».