Christoph Blocher: «Die Schweiz muss jetzt Schein-Asylanten rauswerfen»

Christoph Blocher ist nicht nur froh über den Erfolg der SVP. Denn Erfolg mache auch träge, sagt der Alt-Bundesrat im Interview mit 20 Minuten.

Darum gehts Die SVP ist mit fast 29 Prozent Wähleranteil im Hoch.

Der Erfolg berge auch Gefahren, sagt der frühere SVP-Bundesrat Christoph Blocher.

Er fordert, dass der Bund in der Asylpolitik härter durchgreift und Grenzkontrollen einführt.

Herr Blocher, wie geht es Ihnen?

Danke, gut. Wenn man so lange in der Politik ist, nimmt man Erfolge und Niederlagen gelassen zur Kenntnis. Und man weiss auch, dass der Erfolg Risiken birgt. Es gibt das Sprichwort «Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen.» Es ist nicht ganz klar, von wem das Zitat stammt. Aber es ist so. Ich bin deshalb mit den Gedanken schon in der Zukunft.

Die SVP legt immer wieder drei Prozent zu, dann verliert sie diese drei Prozent wieder.

Sie müssen die Kurve ab den Siebzigerjahren anschauen. Damals war die Partei kurz vor dem Untergang, und wir haben uns überlegt, wie man das Gedankengut bewahren und weitertragen kann. So ist die SVP stetig gewachsen, es gab bei den Wähleranteilen nur eine Richtung, bis die SVP nach der Jahrtausendwende zur grössten Partei wurde. Auf diesem hohen Niveau sind Schwankungen im Ausmass von drei Prozent nicht verheerend.

Warum hat die SVP diesmal gewonnen?

Die Leute haben genug vom Larifari der letzten 30 Jahre. Sie haben genug von Schein-Asylanten und vom Nicht-Funktionieren der Personenfreizügigkeit. Das Volk hat die Masseneinwanderungsinitiative angenommen und es steht schwarz auf weiss in der Bundesverfassung: «Die Schweiz steuert die Zuwanderung eigenständig.» Doch Bundesrat und Parlament haben das nicht umgesetzt. Die Zuwanderung ist ungebremst. Man kann das jetzt nicht mehr verstecken, auch die Medien können das nicht mehr. Ich hoffe, dass das Bürgertum jetzt erwacht.

Was erwarten Sie von den anderen Parteien im Bereich Migration?

Erstens müssen wir Grenzkontrollen einführen und wir sind ja jetzt in guter Gesellschaft. Deutschland führt ebenfalls Grenzkontrollen ein. Zweitens müssen wir den Schleppern das Handwerk legen. Und das machen wir, indem wir Personen ohne Flüchtlingseigenschaften rigoros zurückführen in ihr Herkunftsland. Der Status «vorläufig aufgenommen» wurde geschaffen für Fälle, in denen beispielsweise der Flughafen im Herkunftsstaat bombardiert worden ist und die Person deshalb nicht zurückreisen kann. Doch mittlerweile gibt es zu viele vorläufig Aufgenommene und sie bleiben ewig.

Dies auch deshalb, weil die Herkunftsstaaten sie nicht zurücknehmen. Was kann die Schweiz in solchen Fällen tun?

Das gab es in meiner Zeit als Justizminister ebenfalls, damals mit Nigeria. Dann gilt es, mit diesem Land Lösungen zu finden. Damals sagten wir: Wenn ihr wollt, dass die Schweiz dieses oder jenes Projekt weiterhin finanziert, müsst ihr bei den Rückführungen kooperieren. Ich kann nicht weiter ins Detail gehen. Aber heute heisst es in Bern einfach immer «das geht nicht». Natürlich geht es. Der Wille fehlt.

Wie soll die Zuwanderung gebremst werden? Gar nicht. Das Problem ist von der SVP aufgebauscht. Indem Asylsuchende schneller rückgeführt werden. Die Personenfreizügigkeit muss eingeschränkt werden – auch wenn das die Beziehungen zur EU gefährdet. Ich weiss es nicht.

In der Romandie hat die SVP noch besser abgeschnitten als in der Deutschschweiz. Weil Lateiner wie Guy Parmelin und Marco Chiesa sympathischer auftreten als Deutschschweizer Exponenten?

In der Romandie ist die Situation ganz anders, die Sektionen dort sind teilweise noch jung, es herrscht eine ganz andere Dynamik. Die Gewinne in der Romandie sind das grosse Verdienst von Marco Chiesa, er war dort in den letzten Jahren enorm präsent. Toni Brunner war ein hervorragender Parteipräsident, aber er konnte kein Französisch. Chiesa konnte am Anfang weniger gut Deutsch, deshalb hat er sich zunächst auf das Tessin konzentriert, dann auf die Romandie. Das fiel ihm leicht, denn er spricht gut Französisch.

Hat Marco Chiesa weiterhin Ihren vollen Support für die nächsten vier Jahre, falls er die Wiederwahl schafft?

Selbstverständlich – so oder so. Die Medien mäkeln ständig an ihm herum und kritisieren, er spreche zu wenig gut Deutsch, könne nicht führen, trete zu selten auf. Das stimmt alles nicht, er macht einen hervorragenden Job, er führt und hat meine volle Unterstützung.

Vor vier Jahren kritisierten Sie, dass unter Albert Rösti die SVP-Sektionen zu passiv seien. Hat sich das gebessert?

Ich habe gesagt, es werde in den Sektionen geschlafen. Das war die Folge unseres Erfolgs von 2015. Damals hatte die SVP einen gewaltigen Sprung gemacht. Deshalb sage ich: Erfolg ist manchmal schwer zu ertragen, er macht träge. Ja, die kantonalen SVP-Sektionen sind heute viel aktiver.

Welche Erwartungen haben Sie an die Neugewählten?

Dass sie sich gründlich einarbeiten und sich in die Arbeit knien. Sie sollen nicht auf Wähleranteile schielen und nicht auf Beliebtheit in den Medien. Sie sollen das Resultat vom Sonntag nicht als Sieg betrachten, sondern als Auftrag. Wer gut arbeitet, muss sein Wohlgefühl vergessen.