Eritrea-Aktivistin Veronica Almedom will in den Nationalrat

Sie kam 1989 mit ihren Eltern und der grossen Schwester nach Martigny VS - da war sie ein Baby. Die Familie flüchtete vor dem Bürgerkrieg, der seit Jahrzehnten in ihrer Heimat Eritrea wütete und wenige Jahre später ein Ende fand. Jetzt kandidiert Veronica Almedom (34) auf einer Liste der Genfer Grünen für den Nationalrat, im Herbst will sie ins eidgenössische Parlament einziehen. Dies bestätigt sie auf Anfrage von 20 Minuten.

Lehre, Studium, Unternehmertum

Nach einer KV-Lehre in Lausanne zog Veronica Almedom nach Genf, wo sie beim Wirtschaftsprüfer PwC arbeitete, danach absolvierte sie an der Universität Genf den Bachelor in Politologie und Soziologie. Heute macht sie an der Uni Zürich eine Weiterbildung in Sustainable Finance. Deutsch hat sie während eines Aufenthalts in München gelernt, aber Englisch ist ihr geläufiger, auch das Studium in Zürich ist auf Englisch.