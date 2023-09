Wahlen 2023: FDP mietet ein Stadion – und kaum jemand kommt

Nächsten Monat wird in der Schweiz das neue Parlament gewählt. Die FDP startet den Wahlkampf im Hockeystadion – vor gerade mal 1000 Personen.

1 / 4 Über 1000 Freisinnige starteten zusammen mit ihrer Partei die heisse Phase im Wahlkampf. Screenshot SRF Doch die BCF-Arena in Fribourg war fast leer. Rund 1000 der 9000 Sitzplätze waren besetzt. Screenshot SRF Die SVP lancierte die heisse Phase des Wahlkampfs in der Swiss Life Arena in Zürich-Altstetten. Screenshot

Darum gehts Die Freisinnigen lancierten mit dem Tag der FDP die heisse Phase ihres Wahlkampfs.

Gemietet hatten sie dafür die BCF-Arena in Fribourg, doch nur 1000 Plätze von 9000 waren besetzt.

Bei der Wahlkampfveranstaltung der SVP kamen rund 4000 Leute in die Swiss Life Arena.

Nun hat auch die FDP die heisse Phase des Wahlkampfs eingeläutet. «Über 1000 Freisinnige stellten dies heute in der BCF-Arena in Fribourg eindrücklich unter Beweis», heisst es in einer Medienmitteilung der Partei. Doch der Tag der FDP vermochte offenbar nicht zu mobilisieren. Bilder zeigen gähnende Leere im Stadion.

Parteipräsident Thierry Burkart will trotzdem nichts von einer Geistershow wissen: «Wir waren über 1000 Freisinnige. Da der Anlass in einem Stadium mit über 9000 Plätzen stattfand, kann der Eindruck täuschen. Denn es war eine tolle Stimmung. Wir sind alle motiviert für den Wahlkampf.» Die Zahl der Anwesenden entspreche zudem den Erwartungen, die die Partei im Vorfeld hatte, ergänzt Burkart.

Auch SVP mietete ein Stadion

Parteipräsident Thierry Burkart betonte in seiner Rede die Bedeutung der FDP für die Schweiz: «Wir stehen in diesem Land für Aufbruch, nicht für Stillstand. Die Schweizer Politik braucht dringend mehr liberale Impulse, sprich mehr Freisinnige in Bern. Nur wir sind diese liberale Stimme. Nur die FDP macht die Schweiz stark.»

Auch die SVP hatte ein Stadion für den Wahlkampf gemietet. In der Swiss Life Arena in Zürich-Altstetten versammelten sich laut einer Medienmitteilung rund 4000 «begeisterte Mitglieder und Unterstützer». «Für was die SVP steht, haben wir eindrücklich in der Swiss Life Arena präsentiert. Sägemehl statt Gebetsteppich. Bratwurst statt Tofu. Alphüttli statt Wolkenkratzer. Trychler statt Drag Queens. Friedliches Zusammensein statt Randale», hiess es weiter.



Noch sieben Wochen bis zu den Wahlen

Noch verbleiben sieben Wochen bis zum Wahlsonntag. Am 22. Oktober 2023 finden die National- und Ständeratswahlen statt. Während die SVP voll auf das Thema Migration setzt und dazu eine neue Einwanderungs-Initiative lanciert hat, steht bei der FDP der Wohnungsmarkt im Vordergrund. «Die FDP wird in Kantonen und Städten das Thema zuoberst auf die Agenda schreiben. Wir werden Mehrheiten suchen, um das Wirrwarr an Vorschriften zu entschlacken», sagte FDP-Chef Thierry Burkart im Interview mit 20 Minuten.