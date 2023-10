Wahlen 2023: FDP und Mitte wollen nach SVP-Sieg schärfere Asylpolitik

FDP-Präsident Thierry Burkart (hier während der SRF-Elefantenrunde am Wahlabend) sagte gegenüber 20 Minuten, die Schweiz habe im Asylbereich Nachholpotenzial. Eine strengere Politik entspreche offenbar dem Wählerwillen.

Schweiz soll die Schraube anziehen, fordern nun auch FDP und Mitte: Flüchtende in Freiburg.

FDP-Chef Thierry Burkart spricht von «Nachholpotenzial», auch Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy will eine bessere Umsetzung des Asylgesetzes.

Was bedeutet das für Forderungen in der Migrationspolitik?

Nach dem gestrigen Wahlsonntag liegt es auf der Hand: Das Thema Zuwanderung wird die Schweiz beschäftigen, denn es ist das Hauptthema der SVP und diese hat ihren Wähleranteil am stärksten ausgebaut.

FDP-Präsident Thierry Burkart signalisierte bereits am Wahlsonntag im Interview mit 20 Minuten, dass auch er die Asylpraxis verschärfen will. Das Signal sei klar, die Bevölkerung wolle eine konsequentere Asylpolitik. Wer bleiben kann, solle integriert, die anderen möglichst schnell ausgeschafft werden. Die Schweiz habe «grosses Nachholpotenzial», sagt Burkart. Der SVP-Sieg habe sicher auch mit einem Unwohlsein der Bevölkerung beim Thema Migration zu tun.

Bei den Wählerinnen und Wählern der SVP ist das Thema Zuwanderung tatsächlich grossgeschrieben. Das zeigt die Nachwahlbefragung von 20 Minuten und Tamedia. 86 Prozent der SVP-Wählerschaft hält das Thema für dringend, es ist bei dieser Klientel das meistgenannte. Insgesamt steht die Migration an zweiter Stelle nach den Gesundheitskosten, die 71 Prozent der Befragten beschäftigen. Bei der Zuwanderung sind es 51 Prozent.

Auch die Mitte dürfte zu einer härteren Gangart im Asylwesen Hand bieten. «Wir haben in der Vergangenheit schon Hand geboten bei Verschärfungen im Asylwesen. Das war schon immer unsere Haltung, nicht erst jetzt», sagt Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy. Doch die konsequente Umsetzung obliege nun dem Bundesrat. «Hier muss Elisabeth Baume-Schneider noch besser und entschlossener werden.» Sie müsse mit den betreffenden Ländern erfolgreich verhandeln und dafür sorgen, dass Asylsuchende ohne Chancen auf den Flüchtlingsstatus schnell zurückgeführt werden.

Unfreiwillig in die Debatte eingemischt hat sich auch GLP-Präsident Jürg Grossen. Der Berner beleidigte am Wahlabend gar Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider als «nicht das hellste Kerzchen auf dem Kuchen», wofür er sich umgehend entschuldigte. Beim Gespräch im Nebelspalter-Podcast ging es um Asylpolitik und die Frage nach der Position der GLP. Die GLP stehe eigentlich für eine schärfere Migrationspolitik, als man gemeinhin annehme, so Grossen sinngemäss. Es gelinge der Partei nicht, ihre Standpunkte klar genug zu kommunizieren.