Wahlen 2023: Jeder siebte Freisinnige lief zur SVP über – Grüne verlieren an SP

Die Freude bei der SVP war am Sonntag gross. Sie ging als klare Gewinnerin aus den Wahlen hervor.

Am Sonntag wählte die Schweiz ein neues Parlament.

Wie kam es dazu und welche Parteien konnten die Stimmen der Verlierer für sich gewinnen? Die Nachwahlbefragung von 20 Minuten und Tamedia in Zusammenarbeit mit LeeWas gibt darauf einige Antworten.

Wählerwanderung zu Polparteien

Auch die Grünliberalen mussten am Sonntag büssen: Ihr Wähleranteil schrumpfte um 0,6 Prozentpunkte. Die Hälfte der GLP-Wählenden aus 2019 blieb ihrer Partei treu – 16 Prozent der Ex-GLP-Wählerschaft konnte jedoch die Mitte für sich gewinnen. Acht Prozent der GLP-Stimmen gingen je an die SP und an die FDP.