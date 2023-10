Wahlen 2023: «Leute haben Angst ums Geld, Klima ist in den Hintergrund gerückt»

1 / 1 Die Wähler entscheiden auch vorausschauend, sagt Politologe Thomas Milic. Die Befürchtung, die Wirtschaftslage werde sich verschlechtern, möge zum Wahlresultat beigetragen haben. 20min

Darum gehts Die SVP legt deutlich zu, die Grünen verlieren noch deutlicher. Das sagen die Hochrechnungen vom Sonntagnachmittag.

Politologe Thomas Milic sagt, warum die Umfrageresultate in ihrer Deutlichkeit noch übertroffen werden.

Und bei welchen Themen sich nun etwas ändern könnte.

Die SVP legt noch stärker zu, als in den Umfragen prognostiziert wurde. Und die Grünen verlieren noch deutlicher. Warum?

Man muss hier vorausschicken, dass es bei den Umfragen immer Unschärfen gibt. Ich gehe nicht davon aus, dass jüngste Ereignisse wie Hamas-Angriff und Bombendrohungen in der Schweiz einen massgeblichen Einfluss auf diese Wahlen hatten. Eher nehme ich an, dass die Wählerschaft auch aufgrund der Befürchtung, dass sich die Wirtschaftslage verschlechtern könnte, konservativ wählt. Zwar ist die Wirtschaftslage derzeit gut, aber die Kaufkraft sinkt wegen Mieten und Gesundheitskosten. Und die Leute wählen oft auch vorausschauend.

Wir hatten einen extrem heissen Sommer – trotzdem wählten viel weniger Leute grün als 2019. Warum?

Wenn man das Sorgenbarometer anschaut, sind die grössten Sorgen der Schweizerinnen und Schweizer die sinkende Kaufkraft und steigende Preise, etwa bei der Energie. Die Sorge um das Klima ist in den Hintergrund gerückt. Viele Leute befürchten eine Verschlechterung ihrer finanziellen Situation, und in diesen Momenten tendieren die Leute dazu, konservativ zu wählen. Sie assoziieren Themen wie Energie und Inflation eher mit Lösungsansätzen der SVP als mit anderen Parteien. Wegen der steigenden Prämien und Gesundheitskosten wiederum könnte man annehmen, dass die SP profitiert – doch unglücklicherweise war es SP-Bundesrat Alain Berset, der den jüngsten Prämienschock kommunizieren musste.

Was wird sich verändern mit der stärkeren SVP und den schwächeren Grünen?

Die Veränderungen werden graduell sein, aber im Detail durchaus spürbar. Etwa im Europadossier, wo die GLP als beinahe einzige Partei, die voll und ganz hinter dem institutionellen Abkommen steht, verliert. Ein solches Abkommen wird jetzt noch weniger Chancen haben. In der Migrationspolitik könnten Restriktionen ein Thema werden und mehr Chancen haben, etwa teilweise Grenzkontrollen, wie sie auch in Deutschland ein Thema sind. Nicht nur die SVP hat zugelegt, auch andere rechtskonservative Parteien wie etwa der MCG in Genf.

Also keine Revolution zu erwarten.

Nein, denn dafür sorgt die direkte Demokratie. Nach dem viel beklagten «Rechtsrutsch» von 2015 haben die Bürgerlichen sofort ihr Paradeprojekt, die USR III, in Angriff genommen. Die Linken haben diese mit dem Referendum an der Urne gebodigt. Dasselbe 2019 nach dem Grün-Rutsch: Die Prestige-Vorlage der Umweltschützer, die CO2-Vorlage, wurde in einer Referendumsabstimmung abgelehnt. Das zeigt, wie begrenzt die Macht ist und wie angewiesen auch die Sieger auf Konsens-Lösungen sind.

Die Grünen sind offensichtlich wieder unter zehn Prozent. Bundesratssitz ade?

Ansprüche kann man immer stellen. Aber die Grünen wären jetzt chancenlos mit einer Bundesratskandidatur. Es wäre schon vor vier Jahren schwer gewesen, jemanden in den Bundesrat zu bringen. Warum sie jetzt nach rund fünf Prozent Wählerverlust einen bekommen sollten, wäre den Wahlberechtigten schwer zu vermitteln. Das wäre sonderbar, und das sehen die Grünen wahrscheinlich selber so.

Erstmals hat die Mitte die FDP überholt und ist neu an dritter Stelle. Was bedeutet das für die freisinnige Seele und was für die katholisch-konservative?

Psychologisch ist es schon ein Dämpfer für die FDP, dass sie von der Mitte überholt wird. Auch wenn die Differenz so klein ist, dass sie realpolitisch kaum Auswirkungen hat. Die FDP wird der Mitte deswegen keinen Bundesratssitz abgeben müssen. Doch es gibt ja auch so etwas wie das Kollektivgedächtnis, das weitervererbt wird. Deshalb kann es schon sein, dass diese Verschiebung beim einen oder anderen katholischen Wähler eine gewisse Genugtuung hervorruft, auch wenn die Auseinandersetzungen zwischen den Parteien über 100 Jahre zurückliegen.