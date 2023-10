Post verdient Millionen mit Wahlpropaganda

1 / 4 Die Post stellt Wahlpropaganda auch an Haushalte zu, die ausdrücklich keine Werbung wollen. 20min/Matthias Spicher Der Staatsbetrieb verdiene demnach fast dreimal so viel Geld, wenn er die Sendungen auch an Haushalte mit «Stopp Werbung»-Klebern verteilt. Tamedia AG Bis heute stützt sich die Post auf eine mehr als 20 Jahre alte Vereinbarung, um ihre Berechtigung zur Verteilung von Wahlpropaganda in Briefkästen mit Aufklebern zu rechtfertigen. Tamedia AG

Darum gehts Auch wenn du einen «Stopp Werbung»-Kleber an deinem Briefkasten hast, wird dir Wahlpropaganda zugestellt.

Die Post stützt sich dabei auf eine über 20 Jahre alte Vereinbarung.

Fakt ist jedoch auch, dass die Post bei der Verteilung von politischer Propaganda aufgrund der wesentlich höheren Anzahl von Zustelladressen fast das Dreifache verdient.

Die Post verteilt im Wahljahr tonnenweise Politpropaganda in die Briefkästen der Schweizer Haushalte. Dass dabei selbst die «Stopp Werbung»-Kleber ignoriert werden, dürfte bei vielen für Verärgerung sorgen. Die Post rechtfertigt die Missachtung der Kleber bei Wahlpropaganda mit demokratischen Argumenten. Der wahre Grund dürfte ein anderer sein, wie die «SonntagsZeitung» berichtet: Der Staatsbetrieb verdiene demnach fast dreimal so viel Geld, wenn er die Sendungen auch an Haushalte mit «Stopp Werbung»-Klebern verteilt. Die Zeitung listet in ihrer Recherche zwei Fallbeispiele auf.

4,5 Millionen Haushaltsadressen

Beispiel 1: Ein Unternehmen, das Flyer mit einem Gewicht zwischen 1 und 25 Gramm in der gesamten Schweiz an viele Privathaushalte verteilen möchte, entscheidet sich dafür, die Post zu nutzen. Diese berücksichtigt dabei den Keine-Werbung-Aufkleber an den Briefkästen. Auf diese Weise erreicht das Unternehmen laut dem Kalkulator etwa 1,7 Millionen Haushalte. Der Versand kostet das Unternehmen 256’000 Franken.

Beispiel 2: Eine politische Partei beabsichtigt ebenfalls, Flyer mit einem Gewicht von 1 bis 25 Gramm in der gesamten Schweiz an eine möglichst grosse Anzahl von Haushalten zu versenden. Die Post bietet der Partei die Option «offiziell» an, bei der die Keine-Werbung-Aufkleber auf den Briefkästen ignoriert werden. Mit dieser Option kann die Post die Flyer laut dem Kalkulator anstatt an 1,7 Millionen Haushalte plötzlich an 4,5 Millionen Haushaltsadressen versenden. Die Post verdient damit 667’000 Franken.



Obwohl der Preis pro Haushalt für beide Aufträge gleich ist, erzielt die Post somit bei der Verteilung von politischer Propaganda aufgrund der wesentlich höheren Anzahl von Zustelladressen fast das Dreifache, indem sie die Keine-Werbung-Aufkleber ignoriert.

Post stützt sich auf uralte Vereinbarung

Konsumentenschützerin Sarah Stalder teilt gegenüber der «SonntagsZeitung» mit: «Die Kleber sind der Post ein Ärgernis.» Das Unternehmen habe bereits mehrere Aktionen unternommen, um Kunden dazu zu bewegen, die Aufkleber zu entfernen. Für die Konsumentenschützerin gibt es keinen Zweifel: «Die Post möchte ihren Gewinn steigern, indem sie Werbesendungen an eine grössere Anzahl von Haushalten verteilen kann.» Dies sei ein Versuch, das Briefgeschäft zu retten, aber sie hält dies für den falschen Ansatz.



Bis heute stützt sich die Post auf eine mehr als 20 Jahre alte Vereinbarung, um ihre Berechtigung zur Verteilung von Wahlpropaganda in Briefkästen mit Aufklebern zu rechtfertigen. Stalder äussert jedoch heute Bedenken bezüglich des alten Vertrags und erklärt: «Wir sind nicht mehr vollständig zufrieden damit, dass der Wunsch vieler Kunden bei politischer Werbung einfach ignoriert werden kann.» Dennoch sei diese Regelung Teil einer übergeordneten Vereinbarung, die im Allgemeinen gut eingehalten werde. Daher habe der Konsumentenschutz in dieser Sache bisher keine energischen Massnahmen ergriffen.

