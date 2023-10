Schweizer Wahlen im Herbst 2023 | News zum Nationalrat und Ständerat

Die Terrorattacken der Hamas gegen Israel sorgen in der Schweizer Politik für heftige Auseinandersetzungen und könnten die letzte Phase des Wahlkampfs prägen – verschiedene SVP-Parlamentarier weisen eifrig darauf hin, dass sie die Hamas schon länger verbieten möchten. Die FDP hat per Communiqué mitgeteilt, dass sie diese Forderung unterstütze und verlangt ein Einschreiten des Bundesrats. SP-Vertreterinnen- und Vertreter äussern sich ebenfalls zu den Ereignissen und sind sich teilweise nicht zu 100 Prozent einig. So will etwa Fabian Molina abwarten, während Gabriela Suter sich für ein Verbot engagieren will.