Schweizer Wahlen im Herbst 2023 | News zum Nationalrat und Ständerat

Die Mitte hält an ihrer Volksinitiative für eine Kostenbremse im Gesundheitswesen fest. Das hat sie an einer Medienkonferenz am Donnerstag in Bern bekanntgegeben. Zwar hat das Parlament einen Gegenvorschlag gezimmert, dieser geht den Initianten aber zu wenig weit, wie sie sagten. Vor allem fehle ihm die «Verbindlichkeit, die Massnahmen zur Kostenreduktion auch einzuhalten». Das gelinge nur mit der Volksinitiative. Diese, so verkauft es die Partei, funktioniere wie die Schuldenbremse bei den Staatsfinanzen.