Schweizer Wahlen im Herbst 2023 | News zum Nationalrat und Ständerat

Die Aargauer SP-Ständeratskandidatin Gabriela Suter hat ein Video mit FDP-Präsident Thierry Burkart mittels künstlicher Intelligenz gefälscht. Im Video steht Burkart auf einer Wiese in den Alpen. Während er spricht, sagt eine nachvertonte Stimme, dass man «Gabriela» in den Ständerat wählen soll. Gleichzeitig schwenkt die Kamera und auf der Jacke des FDP-Präsidenten taucht der Name «Gabriela» auf. Der Video-Ausschnitt stammt aus einer Wahlaktion, in der Thierry Burkart personalisierte Videos an Interessierte schickte. Auch bei dieser Aktion war schon KI im Spiel.