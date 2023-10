Schweizer Wahlen im Herbst 2023 | News zum Nationalrat und Ständerat

Noch sechs Tage bis zum grossen Wahltag. Bundesratssprecher André Simonazzi erinnert via X, vormals Twitter, die Bevölkerung daran, dass bereits morgen der letzte Tag ist, um brieflich zu wählen, denn die Couverts werden in der Regel per B-Post verschickt. Per A-Post ist dies bis am Donnerstag möglich. Wer sein Wahlcouvert persönlich in die Urne werfen will, kann das in den meisten Gemeinden bis am Sonntagmittag noch machen.