Wahlen 2023: So hat die Ostschweiz am Sonntag gewählt

Auch Benedikt Würth (die Mitte) darf sich über eine Wiederwahl in den Ständerat freuen.

So sehen Gewinner und Gewinnerinnen aus. Esther Friedli (zweite von links) wurde als Ständerätin wiedergewählt.

20 Minuten war unter anderem im Pfalzkeller in St. Gallen vor Ort und hat einige Eindrücke gesammelt und die Wahlergebnisse zusammengefasst.

In der ganzen Schweiz wurden am 22. Oktober die National- und Ständeräte gewählt. Es wurde gebangt und gewartet und mit einem Rechtsrutsch gerechnet – zurecht. Auch in der Ostschweiz gab es den erwarteten Rechtsrutsch.