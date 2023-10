Wahlen 2023: Bringt Nahostkonflikt der SVP den Wahlsieg?

Der Gewaltausbruch in Israel fällt in die entscheidende Phase des Schweizer Wahlkampfes. In der Schweiz wird besonders das Hamasverbot heiss diskutiert. Wem nützt die Diskussion und wem schadet sie? Polit-Kenner geben Antwort.

Darum gehts Die SVP betont in diesen Tagen stark, dass sie schon lange für ein Hamasverbot ist, das könnte ihr bei den Wahlen nützen.

Bis zu einem Prozent zusätzlichen Wählerstimmen, prophezeit Politologe Claude Longchamp.

Nach anfänglichem Schlingerkurs hat auch die SP die Kurve gekriegt.

Die Wahlunterlagen sind zugestellt und viele sitzen dieser Tage am Küchentisch und füllen sie aus. Mitten in diese entscheidende Phase des Wahlkampfes platzt der Terrorangriff der Hamas auf Israel. Alle anderen Themen wie Kaufkraft, Umwelt, Krankenkassen und Asyl sind plötzlich weggefegt, bestätigt Polit-Analyst Mark Balsiger. «Der Terror in Israel hat medial alle anderen Themen verdrängt.» Es sei darum klar, dass das Thema in der Schlussphase des Wahlkampfs auch von den Schweizer Parteien aufgenommen werde.

Profitiert die SVP?

Gemäss dem neuesten Wahlbarometer der SRG legt die rechte Partei nochmals zu und bestätigt damit die Umfragen von 20 Minuten und Tamedia. «Stimmungsmässig ist das Timing ein Volltreffer für die SVP», bestätigt Politologe Claude Longchamp. Er glaubt, dass die SVP nochmals um «etwas weniger als ein zusätzliches Prozent» zulegen könne. Mit einem Mobilisierungs-Bonus könnten wohl 1,5 Prozentpunkte oder zwei Sitze im Nationalrat drin liegen, meint Longchamp, was aber immer noch unter dem Rekordergebnis von 2015 läge. Allerdings schränkt er ein: «Die Wahlabsichten ändern sich nicht so stark und schnell wie die öffentliche Meinung.»

Mark Balsiger ist skeptischer. Er glaubt nicht, dass die SVP in Wählerprozenten zulegen kann durch die Krise in Israel. «Dafür ist der Nahe Osten zu weit weg.» Anders sei das 2007 kurz vor dem Wahltermin gewesen: Die berühmte «Schande von Bern», wo Autonome einen bewilligten Umzug der SVP durch Bern gewaltvoll gestoppt hatten. «Das brachte der SVP direkt 1,5 Prozent Wählerstimmen mehr ein, weil es als direkter Angriff auf die Demokratie wahrgenommen wurde.»

Dass die SVP ihre eigenen Hamas-Verbots-Vorstösse derzeit so betont, sei logisch, weil sie in diesem Thema schon seit langem forsch auftritt, sagt Balsiger. Longchamp meint sogar, dass es ein «Befreiungsschlag» sei, weil sich die SVP so vom oft wiederholten Vorwurf der Russland-Nähe lösen könne.

Hat sich die SP rehabilitiert?

Die SP tat sich schwer, ihre alte Haltung gegenüber der Hamas abzulegen und den Angriff klipp und klar zu verurteilen. «Hätten Mattea Meyer und Cédric Wermuth am Samstag in einem klaren Statement auf die Gewalt reagiert und diese als Terrorakt verurteilt, wäre dies sofort die Parteimeinung gewesen», sagt Mark Balsiger. Stattdessen war das erste, was von der SP kam, Fabian Molinas relativierender Tweet am Sonntag mit der Aussage, «beide Seiten sind schuld». «Darüber ist man bei der SP intern sicher unglücklich», sagt Balsiger.

Am Dienstag dann die Kehrtwende: Die SP hat den einstimmigen Vorstoss der Sicherheitskommission, welcher ein Hamasverbot fordert, unterstützt. Darüber ist Co-Parteipräsident Wermuth «froh», wie er zu 20 Minuten sagte. Seit diesem Bekenntnis ist die SP auch ziemlich aus der medialen Schusslinie.