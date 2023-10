Wahlen: Dank falschen Wahlresultaten – FDP liegt nun doch vor Mitte

Der Bund publizierte am Wahlsonntag falsche Zahlen zu den Parteistärken. Dies hat das Eidgenössische Departement des Innern am Mittwoch kommuniziert. Es sei die «bisher grösste Panne», die man bewältigen musste, sagte der Direktor des Bundesamts für Statistik Georges-Simon Ulrich in einer Medienkonferenz am Mittwochnachmittag. Grund für den Fehler soll eine fehlerhafte Programmierung beim Datenimport in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Glarus gewesen sein.