Wahlen: Darum will ein Juso-Mann als Sozialhilfeempfänger ins Parlament

E.E. ist Mitglied der Juso und will für den Kanton Aargau in den Nationalrat. (Im Bild: Die Nominierung der Kandidierenden für den Kanton Aargau)

E.E. (20) ist Mitglied der Juso Aargau und will für die Jungpartei in den Nationalrat. Seinen vollen Namen will der junge Politiker derweil nicht in den Medien lesen. Transparent ist er hingegen bezüglich seines Arbeitsverhältnisses: Auf der Homepage der Juso listet er seinen Job als Sozialhilfeempfänger auf.