Wahlen: Frontalangriff auf die SP? Grüne wollen in den Bundesrat

Aline Trede will, dass die Grünen in den Bundesrat einziehen.

Alle Interessierten sollen sich melden

Nach den eidgenössischen Wahlen vom 22. Oktober wird sich die Fraktion am 27. Oktober und am 10. November treffen. Dort wird die «Strategie für den Einzug in den Bundesrat aktualisiert und die Kandidierenden angehört», schreibt die Partei in einer Mitteilung.