Wahlen Schweiz 2023: Das erwartet dich am Wahlsonntag

Wer zieht bis 2027 ins Bundeshaus ein? Die Entscheidung fällt heute in den Kantonen – 20 Minuten berichtet live.

Der grosse Tag ist da: Heute Sonntag wählt die Schweiz ein neues Parlament . Tritt der in Umfragen prophezeite Rechtsrutsch ein? Bis alle Resultate eintrudeln, dauert es aber noch eine ganze Weile. Nicht alle Kantone werden gleichzeitig verkünden, wer gewählt ist und wer nicht.

Den Liveticker zu den Wahlen 2023, Grafiken, News und Hintergründe zum grossen Polit-Showdown findest du am Sonntag von früh bis spät in unserer App und online. Unser Politteam berichtet direkt aus dem Bundeshaus und von ausgewählten Standorten im ganzen Land. Du willst wissen, wie deine Gemeinde gewählt hat? Schau in unseren Grafiken. Du willst eine schnelle Einordnung? Dann ist die Wahlsendung mit Politologin Sarah Bütikofer und Bundeshausredaktor Stefan Lanz das Richtige für dich! Kein Bock auf App oder Webseite? Unser Social-Media-Politteam hält dich auf Tiktok, Instagram und Facebook auf dem Laufenden.