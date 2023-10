Wahlen Schweiz: ARD schaltet «nach Genf» ins Bundeshaus

Dass der Korrespondent Rainald Becker im Inneren des Gebäude in Bern steht kann man im Hintergrund erkennen.

Am Sonntag, 17.00 Uhr, berichtete die ARD in der Tagesschau über die Schweizer Wahlen.

Möglicherweise kam der Fehler zu Stande, weil Rainald Becker normalerweise im ARD-Büro in Genf stationiert ist.

In der Sendung schaltete der Moderator ins Bundeshaus «in Genf».

Bei der deutschen Tagesschau kam es in einem Beitrag zu den Schweizer Wahlen zu einem peinlichen Fehler.

Ausländische Medien zeigten sich schockiert über den Rechtsrutsch bei den Schweizer Wahlen am 22. Oktober. Die deutsche Zeitung «Focus» kommentierte: «Wo Angst vor Fremden schon Folklore ist». «Bloomberg» sieht die politische Kultur der Schweiz gefährdet: «Der Sieg der SVP wird diejenigen ermutigen, die wollen, dass sich die Partei auf radikale Positionen konzentriert, anstatt zu versuchen, Kompromisse zu schmieden – etwas, das seit Jahrzehnten zum Kern der Schweizer Politik gehört».

ARD-Tagesschau am 22. Oktober 2023 um 17.00 Uhr

«Danke nach Genf»

«Rainald Becker, unser Korrespondent in Genf», moderiert Tim Berendonk von der ARD-Tagesschau an. Danach sieht man den Korrespondenten im Bundeshaus mit der Anschrift «Genf/Schweiz» – wiederholt. Am Schluss heisst es vom Moderator im Studio noch einmal: «Danke nach Genf.»