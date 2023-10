Wahlen: Basel verliert Sitz an Zürich, verliert GLP ihr Mandat?

Basel wächst, aber Zürich wächst schneller. Darum verliert Basel einen seiner fünf Sitze auf Kosten der Zürcher. Wer muss um seine Wiederwahl am meisten fürchten und wie viel Einfluss hat die Region noch in Bern?

Darum gehts Am 22. Oktober sind National- und Ständeratswahlen. In Basel-Stadt können dann nur noch vier anstelle der bisher fünf Sitze in der grossen Kammer besetzt werden.

Weil der Kanton langsamer wächst als die übrige Schweiz, verliert er ein Mandat – ausgerechnet nach Zürich.

Der Kandidaten-Check zeigt, wer von den Bisherigen am meisten um die Wiederwahl zittern muss.

An den kommenden eidgenössischen Wahlen am 22. Oktober stehen dem Kanton Basel-Stadt nur noch vier seiner bisher fünf Sitze im Nationalrat zur Verfügung. Was ist geschehen? In Basel-Stadt ist die Wohnbevölkerung in den vergangenen vier Jahren im Schnitt um 1,9 Prozent gewachsen. Das ist moderat und deutlich weniger als der nationale Durchschnitt von rund drei Prozent. Und weil die 200 Sitze im Nationalrat proportional zur Bevölkerung verteilt werden, hat das einschneidende Konsequenzen für den kleinen Stadtkanton. Einer seiner Sitze geht verloren – ausgerechnet an Zürich.

«Das ist politisch so gewollt, aber es benachteiligt Grossstädte mit hoher Wertschöpfung pro Kopf», sagt Lukas Golder, Politologe beim Forschungsinstitut GFS Bern. Die erfolgreiche Pharma-Industrie macht Basel zum zweitstärksten Wirtschaftsstandort der Schweiz und einem der grössten Netto-Einzahler im Finanzausgleich. Wer zahlt, befiehlt? Mitnichten. Politisch ist die Region in Bern aber ein Fliegengewicht. Seit 1963 hat Basel-Stadt die Hälfte seiner einst acht Sitze verloren. Und die Schwindsucht geht weiter. In vier Jahren verliert auch der Kanton Baselland einen seiner heute sieben Sitze, weil das Bevölkerungswachstum nicht mit der Restschweiz Schritt halten kann.

Hoffnungsschimmer Bundesratswahl

Droht der Region Basel der Abstieg in die politische Bedeutungslosigkeit? Ganz so schlimm ist es nicht, meint Golder. «Herausragende Nationalrätinnen machen den Unterschied und weniger die Anzahl Sitze», sagt er. Aber auch: «Das Lobbying der Städte ist ausbaufähig.» Würde da nicht eine Aufwertung der beiden Basel zu Vollkantonen helfen. «Die Idee klingt bestechend», sagt Golder. Dafür brauche es aber eine Verfassungsänderung und das Ständemehr. «Und Machtvorteile werden nur ungern preisgegeben», weiss er.

Vielleicht stellt Basel-Stadt aber schon bald einen Bundesrat. Beat Jans’ Wahlchancen am 13. Dezember sind intakt. Das könne durchaus das Repräsentationsmanko im Parlament kompensieren, so Golder. «Für Regionen ist es wichtig, dass sie sich auch im einflussreichsten Gremium repräsentiert fühlen.»

Wer muss zittern?

SP und Grüne stellen derzeit drei der fünf Basler Nationalratsmandate. Das bürgerliche Lager hofft am 22. Oktober auf einen Sitzgewinn auf Kosten von SP oder Grünen. Einen Sitz sicher haben wird die LDP, Hoffnungen macht sich der liberale Juniorpartner FDP, wo Alt-Regierungsrat Baschi Dürr (46) ins Rennen steigt. Während die Grüne Sibel Arslan gemäss «Basler Zeitung» im «Schlafwagen nach Bern» fahren kann, muss die SP um einen ihrer beiden Sitze zittern. Fast noch ein bisschen mehr zittern muss aber die GLP.

Katja Christ, GLP : Vor vier Jahren konnte die GLP dank vieler Listenverbindungen einen der fünf Basler Sitze erobern. Folglich gilt just dieser Sitz, den Katja Christ innehat, nun als Wackelsitz. Das spricht für und gegen die GLP:

+ Die Grünliberalen haben sich als Partei etabliert und konnte an den kantonalen Wahlen 2020 ihre Sitze im Grossen Rat verdoppeln. In der nationalen Wahlumfrage von Tamedia und 20 Minuten vom Juli ist die GLP ganz leicht im Plus.

– Diesmal geht die GLP mit weniger Listenverbindungen an den Start. Das könnte der Partei die entscheidenden Stimmen kosten, die sie vor vier Jahren holte, um der SVP den Sitz zu stibitzen.

Sarah Wyss, SP: Die 35-Jährige rückte 2020 für Beat Jans nach, der in Basel zum Regierungspräsidenten gewählt wurde. Damit ist sie die amtsjüngste Basler Nationalrätin. Das spricht für und gegen die Wiederwahl von Wyss:

+ Sarah Wyss hat sich rasch einen Ruf als dossiersichere Gesundheitspolitikerin erarbeitet und glänzt mit viel medialer Präsenz. Obschon sie noch nicht lange auf der nationalen Bühne politisiert, ist sie alles andere als eine Hinterbänklerin.

– Da fraglich ist, ob das linksgrüne Lager in Basel drei von vier Sitzen behalten wird, könnte die SP federn lassen. Wyss parteiinterner Konkurrent Mustafa Atici hat eine sehr treue Wählerbasis bei der Community mit kurdischen Wurzeln, die in Basel stark vertreten ist.

Laut der vierten Welle der Wahlumfrage von 20 Minuten und Tamedia verlieren die Grünen, die SVP legt zu. Quelle: Wahlumfrage 20Minuten/Tamedia/LeeWas Grafik: 20min/Taddeo Cerletti

Kaum Spannung im Stöckli

Kaum Potenzial für eine Überraschung birgt derweil die Ständeratswahl in Basel-Stadt. Sozialdemokratin Eva Herzog, die schon als pragmatische Finanzdirektorin Basel in die tief-schwarzen Zahlen führte, hat Fans bis weit ins bürgerliche Lager. Ihr Herausforderer Balz Herter (Mitte) gilt als chancenlos. Mit seiner Kandidatur, so erzählt man sich, wolle er sich für eine Regierungskandidatur in Position bringen und dereinst die Nachfolge von Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Mitte) antreten. Ebenfalls im Rennen um den Sitz im Stöckli ist SVP-Mann Pascal Messerli.

