USA Wahlen 2022 | Midterms Resultate und Wahlergebnisse

Es ist keine «rote Welle» für die Republikaner, die Demokraten sind erstaunlich stark. Der Wahlkrimi ist jedoch noch nicht entschieden. Dass die im Vorfeld der US-Zwischenwahlen hochfavorisierten Republikaner zittern müssen, liege nach Ansicht von Analystinnen und Analysten an den Wählerinnen und Wählern unter 30 Jahren. «Wenn die Wähler unter 30 Jahren nicht gewesen wären, hätte es heute Abend eine rote Welle gegeben», schreibt Analyst John Della Volpe, der das Buch «Fight: How Gen Z Is Channeling Their Fear and Passion to Save America» (Wie die Generation Z ihre Angst und Leidenschaft kanalisiert, um Amerika zu retten) geschrieben hat.