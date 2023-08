Wahlen 2023: SVP lanciert Tanz-Challenge, Grüne die Solar-Initiative

Die SVP lanciert eine Tanz-Challenge. Thomas Matter und Sandra Sollberger haben allerdings selbst noch Mühe mit ihrem eigenen Song. SVP

Darum gehts Gleich drei Parteien sind dieses Wochenende in die heisse Phase des Wahlkampfs gestartet.

Die Grünen haben dazu ihre angekündigte Solar-Initiative lanciert, die SP kämpft für die Kaufkraft.

Die SVP mietete gleich die ganze Swisslife-Arena und lanciert nächste Woche eine Tanz-Challenge.

In weniger als zwei Monaten wählt die Schweiz ein neues Parlament. Am Samstag sind SP, Grüne und SVP in den Wahlkampf gestartet. Die Grünen lancierten dazu an ihrer Delegiertenversammlung die Solar-Initiative, bei der SP wurden in Biel viele Reden geschwungen.

1 / 3 Alt Bundesrat Ueli Maurer sprach ebenfalls am SVP-Event und überraschte dabei mit seinem neuen Bart. Tamedia AG Die SP lancierte ihren Wahlkampf in Biel und will unter anderem die hohen Krankenkassenprämien bekämpfen. X/SP Die Grünen beschlossen in Bern, die angekündigte Solar-Initiative zu lancieren. X/Grüne

Am grössten angerichtet hat aber die SVP, welche ihren Kandidierenden mit 4000 Zuschauern in der Zürcher Swisslife-Arena huldigte. Für Schlagzeilen sorgte alt Bundesrat Ueli Maurer, der mit seinem bärtigen Look überraschte. Doch damit nicht genug: Schon am Montag legt die Rechtspartei in Sachen Spass-Wahlkampf nach und lanciert eine nationale Tanz-Challenge.

Die Parteien starten in den Wahlkampf

Nationalrat Thomas Matter und Nationalrätin Sandra Sollberger versuchen sich dazu in ihrem eigenen Tanz, glänzen aber mässig. Nun sollen SVP-nahe Menschen nachlegen und zeigen, wie der Tanz wirklich funktioniert. Dies ist nur möglich, weil die Partei den Refrain nach Plagiatsvorwürfen angepasst hat. Der Sieger soll einen grossen Preis erhalten. Worum es sich handelt, verrät Matter noch nicht.

Inhaltlich setzt die Partei voll auf das Thema Migration und hat dazu eine neue Einwanderungs-Initiative lanciert. Die Operation Libero nennt diese «Ecopop 2.0» und verteilte vor dem Stadion Kondome an die SVP-Mitglieder.

Was hältst du vom Wahlkampfsong der SVP? Er gefällt mir sehr gut. Na ja, finde ich eher mässig. Meine Ohren tun mir beim Hören weh! Ich will nur die Resultate sehen.

Die SP versucht, die Wahlen mit ihren Rezepten gegen die schwindende Kaufkraft der Bevölkerung zu gewinnen. Die Grünen setzen auf den Klimawandel als ihr grosses Wahlkampf-Thema und lancierten dazu am Samstag die Solar-Initiative, welche bereits im Vorfeld für heftigen Streit sorgt. Am nächsten Samstag hält die FDP ihren Wahl-Auftakt im Eishockey-Stadion in Freiburg ab.