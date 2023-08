Wahlkampfsong: «We are Family»-Komponist knöpft sich Zürcher SVP-Politiker vor

Der Wahlkampfsong der SVP – ein Original oder doch vom Hit «We are Family» abgekupfert?

US-Musiker und Komponist Nile Rodgers wendet sich in einem Tweet direkt an einen Zürcher SVP-Politiker.

Veröffentlichung , Sperrung , Plagiats-Vorwürfe und nun eine Twitter-Debatte zwischen Musiker Nile Rodgers und SVP-Mann Martin Hartmann. Der SVP-Wahlkampfsong «Das isch d’SVP» sorgt weiterhin für Empörung. Nachdem «We are Family»-Komponist Rodgers bereits auf Twitter ankündigte , rechtlich gegen die Nutzung seines Songs vorzugehen, schiesst er nun direkt gegen den Zürcher SVP-Politiker Hartmann.

«Lieber Martin Hartmann, ich habe Jahrzehnte gebraucht, um zu lernen, wie ich die Herzen der Menschen durch Lieder berühren kann, und ich mache es nicht immer richtig», schrieb der Musiker am Freitag in einem Tweet.

«Wieso glaubst du nicht einem Künstler?»

Und weiter: «Die SVP behauptet, ihr Lied sei ein Originalsong. Wenn das der Fall wäre, hätten sie kein einziges Wort von mir gehört. Wenn dies ein «Originalsong» wäre, warum haben sie dann keinen Originalrefrain geschrieben? Ich lizenziere meine Lieder selten, wenn die Leute die Strophen ändern. Sie können sagen und glauben, was immer sie wollen, nur nehmen sie nicht, was ich geschaffen habe, um das OHNE MEINE ERMÄCHTIGUNG zu tun! Ich denke, du weisst, dass der Refrain die Melodie von «We are Family» ist. Wenn du es nicht weisst, warum glaubst du dann nicht einem Künstler? Ich habe über 50 Jahre lang Musik komponiert. Grüsse.»