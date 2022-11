US-Zwischenwahlen: Enge Rennen in den Swing-States

In den USA laufen die Zwischenwahlen. Erste Hochrechnungen und Resultate zeigen: Das Rennen in Georgia, Arizona, Nevada und Wisconsin ist eng.

Darum gehts In Amerika finden die Zwischenwahlen statt.

Die Republikaner werden höchstwahrscheinlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangen.

Im Senat bleibt das Rennen um die Mehrheit äusserst spannend.

Bis es in den Swing States zu einem Resultat kommt, könnte es Tage dauern, sagt ein Experte.

Zur Mitte der Amtszeit des US-Präsidenten stehen die Midterms, also die Zwischenwahlen, an. Dabei werden ebenfalls alle zwei Jahre alle Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats neu gewählt. Zusammen bilden die beiden Kammern den Kongress. Dieser hat insgesamt 535 Sitze – 435 Repräsentantinnen und Repräsentanten im Repräsentantenhaus und 100 Senatorinnen und Senatoren im Senat. 36 Gouverneursposten der Bundesstaaten werden ebenfalls neu gewählt.

Darum ist das wichtig

Die Midterms sind wegweisend für den nächsten US-Präsidenten, der im Jahr 2024 gewählt wird. In den letzten zwei Jahren hat Joe Biden mit seiner Politik die USA wieder der internationalen Politik angenähert. In den vier Jahren, als Donald Trump Präsident war, galt die Ideologie «America first». Da Donald Trump sich eine Kandidatur für die Wahl 2024 überlegt, sind die Erfolge der Republikaner bei den jetzigen Zwischenwahlen wichtig. Erlangen die Republikaner die Mehrheit im Kongress, also im Senat und im Repräsentantenhaus, kann die Politik wieder zugunsten der Republikaner ausgelegt werden und Trump somit den Rücken stärken.

So ist die aktuelle Lage

Zwar sind noch nicht in allen Staaten die Resultate bekannt, dennoch kann man bereits jetzt sagen: Die Demokraten behaupten sich besser, als noch vor den Midterms prognostiziert wurde.

Repräsentantenhaus

Im Repräsentantenhaus werden die Demokraten mit grosser Wahrscheinlichkeit die Mehrheit verlieren. «Aber auch im Repräsentantenhaus wird der Verlust ziemlich sicher nicht ganz so gross sein, wie vor den Midterms angenommen. Der rote Siegeszug ist ausgeblieben», sagt der USA-Experte und Politologe Jonathan Slapin von der Universität Zürich.

Senat

Vor allem bei der Verteilung der Senatssitze bleibt es in den kommenden Tagen und möglicherweise Wochen spannend. «In Arizona und Nevada sind die meisten der Stimmen per Post eingegangen. In Nevada können diese noch bis Freitag eintreffen und ausgezählt werden. Aktuell sind die Stimmenunterschiede zu knapp, um einen Gewinner zu nennen», sagt Slapin.

Die Republikaner müssen in drei von vier Bundesstaaten gewinnen, um im Senat die Mehrheit zu bekommen. Den Demokraten reichen zwei dieser Staaten, da Vizepräsidentin Kamala Harris im Senat ebenfalls eine Stimme hat und so den Stichentscheid hat. «Der Wahlkrimi in den Swing States könnte sich noch über Tage hinziehen», sagt Slapin.

Georgia

Gerade in Georgia ist es äusserst spannend. Der demokratische Senator Raphael Warnock will seinen Sitz verteidigen. Herschel Walker will Warnock diesen Sitz nehmen. Zwar hat Walker bereits einige Male im Wahlkampf gelogen, dennoch scheint ein Sieg in Georgia nicht unmöglich. «Das zeigt die Polarisierung in den USA. Ein Republikaner wählt einen republikanischen Kandidaten – egal wie die Vorgeschichte ist. Umgekehrt machen dies die Demokraten», sagt Slapin. Über 95 Prozent der Stimmen sind in Georgia ausgezählt. Beide Kandidaten haben im Moment weniger als 50 Prozent der Wählerstimmen. Darum könnte es am 6. Dezember zu einer Stichwahl kommen. «Georgia könnte das Zünglein an der Waage sein, wenn es um die Mehrheit im Senat geht», sagt Slapin. (Stand Mittwoch, 11.30 Uhr)

Arizona

In Arizona sind mittlerweile 66 Prozent der Stimmen gezählt. Der Demokrat und Senator Markus Kelly hat im Moment rund sieben Prozentpunkte Vorsprung auf den Kontrahenten Blake Masters. (Stand Mittwoch, 11.30 Uhr)

Nevada

In Nevada sind mittlerweile 75 Prozent der Stimmen gezählt. Amtsinhaberin und Demokratin Catherine Cortez Masto liegt aktuell mit rund zwei Prozentpunkten hinter dem Republikaner Adam Laxalt. (Stand Mittwoch, 11.30 Uhr)

Wisconsin

Zwischen dem Republikaner und Amtsinhaber Ron Johnson und dem Herausforderer und Demokraten Mandela Barnes sind 94 Prozent der Stimmen gezählt. Johnson ist derzeit mit 50,6 Prozent zu 49,4 Prozent im Rennen um den Senatssitz vorne. (Stand Mittwoch, 11.30 Uhr)

Viele demokratische Wähler unter 25 Jahren

Bei den diesjährigen Zwischenwahlen sticht heraus, dass die Generation Z ihre Stimme mehrheitlich den Demokraten gegeben hat. «Das kommt daher, dass sich junge Menschen vor allem den sozialen und kulturellen Fragen stellen. Sie sind für Gleichstellung und die LGBTQ+-Community», sagt Slapin. Dennoch sei es so, dass nicht viele Junge in den Staaten wählen. Tun sie es, stimmen sie aber eher demokratisch. «Auch das Abtreibungsverbot hat sicherlich eine Rolle gespielt. Viele Junge haben sich gegen diesen Beschluss ausgesprochen», so Slapin.

