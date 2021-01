Schadenersatz : Wahlmaschinen-Hersteller verklagt Giuliani auf 1,3 Milliarden Dollar

Der Anwalt des früheren US-Präsidenten Donald Trump hat behauptet, Wahlmaschinen hätten für Donald Trumps Niederlage gesorgt. Nun klagt ihn Dominion an.

Der Wahlmaschinenhersteller Dominion verklagt den Anwalt des früheren US-Präsidenten Donald Trump, Rudy Giuliani, wegen dessen unbelegter Betrugsvorwürfe auf mehr als 1,3 Milliarden Dollar Schadenersatz. In der am Montag bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage wirft das Unternehmen dem engen Trump-Vertrauten und New Yorker Ex-Bürgermeister Verleumdung vor.