US-Präsidentschaftskandidat Biden : Wahlsieger soll Ginsburgs Sitz im Obersten Gericht besetzen

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden appelliert an die republikanischen Senatoren, die Nominierung einer neuen Verfassungsrichterin nicht «durchzudrücken».

Trump will den freigewordenen Posten der am Freitag verstorbenen Ginsburg noch vor Ablauf seiner aktuellen Amtszeit am 20. Januar 2021 besetzen. Er kündigte an, in den kommenden Tagen eine Frau als Nachfolgerin zu nominieren. Verfassungsrichter werden in den USA vom Präsidenten vorgeschlagen und vom Senat bestätigt. Die Republikaner haben aktuell eine Mehrheit von 53 der 100 Sitze in der Kammer. Zusammen mit der Präsidentenwahl am 3. November wird in diesem Jahr auch über 35 Senatssitze abgestimmt, die Mehrheitsverhältnisse könnten sich also zugunsten der Demokraten verschieben.