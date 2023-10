Wahlumfrage: Gemeinsam mit Amherd – Berset wieder beliebtester Bundesrat

Schlechtere Noten für Parlament und Bundesrat

Auch gefragt wurde nach dem Wunsch-Nachfolger oder der Wunsch-Nachfolgerin für den zurücktretenden SP-Bundesrat Alain Berset. Die meiste Sympathie erhält der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch, ganze 27 Prozent der Teilnehmenden würden ihn wählen. Das deckt sich mit den nicht-repräsentativen Umfragen in diversen 20-Minuten-Artikeln zur Bundesratswahl. Auch dort erhält Jositsch regelmässig am meisten Sympathien. Aussagen zu den weiteren Kandidatinnen und Kandidaten sind aufgrund der Wahlumfrage von 20 Minuten und Tamedia aber schwierig, denn zum Zeitpunkt der Befragung am 19. und 20. September hat sich das Kandidaten-Karussell erst so richtig zu drehen begonnen.