Wahlen 2023: Schweiz steht vor Rechtsrutsch - SVP legt zu, Grüne sacken ab

In drei Wochen wählt die Schweiz ein neues Parlament. Die letzte Wahlumfrage vor den Wahlen zeigt: Die SVP legt zu, die Grünen verlieren und die FDP befindet sich im Sinkflug.

In rund drei Wochen finden die eidgenössischen Wahlen statt. Schon jetzt zeigt sich in einer neuen Umfrage von LeeWas (siehe Box) ein klarer Gewinner.

Darum gehts Die neueste Wahlumfrage zeigt: Die SVP dürfte bei den kommenden Wahlen am 22. Oktober als klarer Sieger hervorgehen.

Verlierer hingegen sind die Grünen und die FDP.

Politologe Fabio Wasserfallen ordnet die Umfrageresultate ein.

Am 22. Oktober wählt die Schweiz ein neues Parlament. Besonders erfolgreich dürften dabei Vertreterinnen und Vertreter der SVP werden: Laut der neuesten und letzten Wahlumfrage von LeeWas (siehe Box) vor den Wahlen dürfte der Wähleranteil der SVP um über drei Prozentpunkte steigen.

Wählerschaft verlieren dürften hingegen die Grünen: Minus drei Prozentpunkte im Vergleich zu 2019. Auch die FDP verliert über einen Prozentpunkt an Unterstützung. Die Veränderungen für die Mitte, die SP und die Grünliberale Partei hingegen sind aktuell minimal.

Die Umfrage 29’081 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 19. und 20. September an der fünften Wahlumfrage von 20 Minuten und Tamedia im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen vom 22. Oktober 2023 teilgenommen. Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit LeeWas durchgeführt. LeeWas modelliert die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,0 Prozentpunkten.

SVP gewinnt – kann den Verlust von 2019 aber nicht gänzlich wettmachen

Ein klares Plus und neu 28,7 Prozent für die SVP: Das klingt nach viel – doch LeeWas-Politologe Fabio Wasserfallen relativiert. «Bei den letzten Wahlen 2019 verlor die SVP 3,8 Prozentpunkte – mit einem Plus von 3,1 Prozentpunkten können sie diesen Verlust nicht gänzlich korrigieren», so der Studien-Mitautor.

Die Partei könne derzeit vor allem mit dem Migrations- und Asylthema bei der bürgerlichen Wählerschaft punkten und mobilisieren. Fraglich bleibt, ob die SVP ihren Höchstwert von 2015, wo sie einen Wähleranteil von 29,4 Prozent erreichte, egalisieren oder gar übertreffen kann.

Nationalrat Marcel Dettling, Wahlkampfchef der SVP, zeigt sich erfreut über die Umfrageergebnisse. Er warnt aber: «Wenn es gut läuft, besteht die Gefahr, dass einige unserer Wähler zu Hause bleiben. Das wäre fatal, deshalb fahren wir unsere Kampagne mit Hochdruck weiter.» Er zeigt sich aber optimistisch. «Ich höre auf der Strasse, dass die grenzenlose Zuwanderung und die Asylkriminalität nicht mehr toleriert wird», so Dettling.

Grüne fahren Verlust ein – aber behalten Hälfte der Zustimmung aus 2019

Die Grünen verlieren laut den Umfrageergebnissen 2,7 Prozent Wähleranteil. Doch auch hier relativiert Wasserfallen: «2019 konnten die Grünen ihren Wähleranteil mit einem Plus von 6,1 Prozentpunkten fast verdoppeln. Verlieren sie davon nun knapp drei Prozentpunkte, also rund die Hälfte ihrer Zugewinne, klingt das schon weit weniger dramatisch.»

Für den Politologen wäre es wesentlich überraschender gewesen, würden sie den Zugewinn halten können. Der grosse Zuwachs 2019 sei vor allem der Tatsache zu verdanken gewesen, dass die Bevölkerung die Klimakrise auf die Agenda in Bundesbern setzen wollte. «Wenn es nun aber um die Lösungen der Grünen geht, sind wohl nicht mehr alle gleich begeistert von ihnen.»

Grünen-Präsident Balthasar Glättli sagt: «2019 waren wir Grüne elf Tage vor den Wahlen im Wahlbarometer 2,5 Prozentpunkte unter dem Wahlresultat.» Insofern sei er zuversichtlich. Die grosse Klimademo vom letzten Samstag mit 60’000 Menschen zeige, dass die Klimakrise eine der Hauptsorgen der Menschen bleibe. «Die Schlussmobilisierung läuft. Und wir sind dafür besser aufgestellt, denn je», versichert Glättli.

FDP verliert Zustimmung – war der Asyl-Fokus ein Fehler?

Auch die FDP fährt Verluste ein: Gemäss der Umfrage dürften die Liberalen 1,3 Prozentpunkte an Unterstützung verlieren und hätten damit einen Wähleranteil von 13,8 Prozent – ein historischer Tiefstwert. Worauf dieser Verlust zurückzuführen sei, sei nicht klar ersichtlich, so Wasserfallen. «Klar ist zumindest, dass ihr Fokus auf das Asyl- und Migrationswesen und die Annäherung an die SVP ihnen wohl nicht wirklich hilft», sagt er. Von der Thematisierung der Migration würde hingegen stattdessen die SVP profitieren.

FDP-Präsident Thierry Burkart sieht die Umfrageresultate gelassen: «Umfragen sind Umfragen – die Wahlresultate sind entscheidend.» Der Wahlausgang sei offen, die Stimmberechtigten hätten es jetzt in der Hand. «Wie bei allen Wahlen entscheidet die Mobilisierung in den letzten Tagen über Sieg oder Niederlage», so Burkart.