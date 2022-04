Urnäsch AR – Wahlzettel gehen wegen defektem Briefkasten vergessen

Am Sonntag fanden in Urnäsch AR Ergänzungswahlen statt.

In Urnäsch AR sind bei den Ergänzungswahlen vom Sonntag, dem 3. April, 18 Stimmcouverts aufgrund eines technischen Defekts im neuen Gemeindebriefkasten stecken geblieben. Diese wurden erst nach der Auszählung entdeckt und nicht mitgezählt. Deshalb war eine Nachzählung nötig. Die Frage, wie Couverts in einem modernen Briefkasten stecken bleiben können, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Die Gemeinde wollte auf Anfrage nicht genauer erläutern, wie der Defekt im Briefkasten zustande gekommen ist. «Mit der Angabe, dass der neue Gemeindebriefkasten einen technischen Defekt hatte, ist alles geklärt», so Erika Weiss, Gemeindeschreiberin der Gemeinde Urnäsch. Nur so viel: Der technische Defekt soll bei einem «kaputten Rechen» gelegen haben.

Wahlergebnis bleibt unverändert

«Die Gemeinde sorgt dafür, dass der technische Defekt am neuen Gemeindebriefkasten umgehend behoben wird und dieses Problem somit nie mehr vorkommen kann», teilte die Gemeinde mit.

Nachdem der Defekt bemerkt wurde, ist das Zählbüro erneut zusammengekommen und hat die 18 Couverts nachträglich geöffnet und eine neue Ermittlung der Wahlresultate vorgenommen. Die Wahlen blieben trotz dieser zusätzlichen Stimmzettel gleich. Bei der Wahl in den Kantonsrat erhält Jörg Schmid zu den zuvor erreichten 325 zusätzliche 14 Stimmen und wird somit neu mit total 339 Stimmen in den Kantonsrat gewählt. Patricia Ulmann erhält zu den erreichten 300 Stimmen zusätzliche vier Stimmen. Bei der Wahl in den Gemeinderatswahl erhält Hans Peter Bösch weitere zehn Stimmen und wird neu mit total 610 Stimmen als Gemeinderat gewählt.