François Villeroy de Galhau in Basel mit Hammer attackiert

Gemäss neuen Informationen soll er zuvor an einem Meeting in der Bank für Internationalen Zahlungsaustausch (BIZ) teilgenommen haben.

Am 26. Juni wurde François Villeroy de Galhau, Chef der französischen Zentralbank, in Basel mit einem Hammer niedergeschlagen und verletzt. Erst im September wurde klar, dass es sich beim Opfer der Attacke um den Top-Banker handelte. Der mutmassliche Angreifer, ein 39-jähriger Schweizer, wurde noch am Tatort festgenommen.