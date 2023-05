So sehen die Strassen in der Region Saporischschja seit dem 5. Mai 2023 aus. Riesige Kolonnen haben sich auf den Strassen gebildet, …

Russland hat die Bevölkerung aufgefordert, 18 Siedlungen in der Region Saporischschja – darunter auch Enerhodar ganz in der Nähe des Kernkraftwerks – vor der erwarteten Offensive Kiews zu verlassen. Der von Russland eingesetzte Regionalchef Jewgeni Balizki schrieb am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen, dass «der Feind in den letzten Tagen den Beschuss von Siedlungen nahe der Frontlinie verstärkt» habe. «Ich habe daher beschlossen, vor allem Kinder und Eltern, ältere Menschen, Behinderte und Spitalpatienten zu evakuieren», so Balizki.