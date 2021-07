10 Tore in zwei Spielen - Wahnsinns-Auftakt in der Super League – hier gibt es die Highlights

Alle Highlights bei 20 Minuten!

In der Super League gibt es in der neuen Saison einige Änderungen. Dazu gehört, dass 20 Minuten in Kooperation mit blue sport sämtliche Highlights der beiden höchsten Schweizer Ligen zeigt – kurze Zeit nach Abpfiff. Alle Tor und Aufreger findest du auf 20min.ch sowie in der Mobile- und Smart-TV-App. Zudem gibt es neue Anspielzeiten. Am Samstag um 18 Uhr und 20.30 Uhr. Am Sonntag gibts es eine Partie um 14.15 Uhr und zwei um 16.30 Uhr. blue Sport zeigt alle Parallelspiele neu in der Konferenz. Und zum Start am Samstagabend gibts das Spiel zwischen Meister YB und Cupsieger Luzern im Free-TV auf blue Zoom.